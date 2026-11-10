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РФ прицільно атакувала поїзд у Сумах

09:41 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки атаки (t.me/hryhorov_oleg)

Російський безпілотник вранці прицільно атакував приміський електропоїзд у Сумах. У момент удару потяг стояв на пероні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ОВА Олега Григорова та "Укрзалізницю".

Росіяни продовжують атакувати цивільний транспорт та залізничну інфраструктуру Сумщини.

"У момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада була в укритті. Ні пасажири, ні залізничники не постраждали", - сказали в "Укрзалізниці".

“Закликаю жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися вказівок залізничників. Безпека людей - найважливіше”, - наголошується у повідомленні ОВА.

Пасажирів також просять під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Росія випустила по Україні ракету "Іскандер-М" та 162 дрони.

Сили ППО збили або подавили 135 безпілотників, а влучання зафіксували на 19 локаціях.

Уночі російські війська вдарили по Переяславу на Київщині.

Пошкоджено комунальний будинок, де жили люди, які потребують догляду: двоє людей дістали поранення, усіх мешканців евакуювали.

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