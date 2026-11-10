РФ прицільно атакувала поїзд у Сумах

Росіяни продовжують атакувати цивільний транспорт та залізничну інфраструктуру Сумщини.

"У момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада була в укритті. Ні пасажири, ні залізничники не постраждали", - сказали в "Укрзалізниці".

“Закликаю жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися вказівок залізничників. Безпека людей - найважливіше”, - наголошується у повідомленні ОВА.

Пасажирів також просять під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Росія випустила по Україні ракету "Іскандер-М" та 162 дрони.

Сили ППО збили або подавили 135 безпілотників, а влучання зафіксували на 19 локаціях.