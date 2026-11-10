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РФ прицельно атаковала поезд в Сумах

09:41 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки (t.me/hryhorov_oleg)

Российский беспилотник утром прицельно атаковал пригородный электропоезд в Сумах. В момент удара поезд стоял на перроне станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ОВА Олега Григорова и "Укрзализныцю".

Россияне продолжают атаковать гражданский транспорт и железнодорожную инфраструктуру Сумской области.

"В момент попадания поезд находился на перроне железнодорожной станции. Поездная бригада была в укрытии. Ни пассажиры, ни железнодорожники не пострадали", - сказали в "Укрзализныце".

"Призываю жителей области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать указаниям железнодорожников. Безопасность людей - самое важное", - отмечается в сообщении ОВА.

Пассажиров также просят во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 10 ноября Россия выпустила по Украине ракету "Искандер-М" и 162 дрона.

Силы ПВО сбили или подавили 135 беспилотников, а попадание зафиксировали на 19 локациях.

Ночью российские войска ударили по Переяславу в Киевской области.

Поврежден коммунальный дом, где жили люди, нуждающиеся в уходе: два человека получили ранения, всех жителей эвакуировали.

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