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РФ присилає в окуповані Запорізьку і Херсонську області "ополченців", - ЦНС

Фото: російський військовий (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Росія створює на окупованих територіях України паралельну реальність. Зокрема, формує картинку, що на півдні є підтримка серед місцевих і існує "народне ополчення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Як зазначається, так звані добровольці в ополченні патрулюють населені пункти в окупованих Запорізькій і Херсонській областях. Їх головне завдання - не боротьба зі злочинністю, а контроль за тим, щоб ніхто не фотографував місця розташування російських військ.

Проте серед місцевих кількість "ополченців" невелика, тому РФ формує загони з "ветеранів СВО" з територій, які були окуповані у 2014 році. За це вони отримують заробітну плату й соціальний пакет.

"Нерідко розселенні "ополченці" у квартирах тих, хто залишив регіон через окупацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними ЦНС, Росія звозить на тимчасово окуповані території України росгвардійців, аби боротись з українським підпіллям.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що після демобілізації російських військових не беруть на роботу. Зокрема, не беруть у ті структури, з котрих їх мобілізують.

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