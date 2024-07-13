РФ присылает в оккупированные Запорожскую и Херсонскую области "ополченцев", - ЦНС

Как отмечается, так называемые добровольцы в ополчении патрулируют населенные пункты в оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Их главная задача – не борьба с преступностью, а контроль за тем, чтобы никто не фотографировал места расположения российских войск.

Однако среди местных количество "ополченцев" невелико, поэтому РФ формирует отряды из "ветеранов СВО" с территорий, которые были оккупированы в 2014 году. За это они получают заработную плату и социальный пакет.

"Нередко расселены "ополченцы" в квартирах тех, кто покинул регион из-за оккупации", - говорится в сообщении.