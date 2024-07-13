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РФ присылает в оккупированные Запорожскую и Херсонскую области "ополченцев", - ЦНС

Фото: российский военный (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Россия создает на оккупированных территориях Украины параллельную реальность. В частности, формирует картинку, что на юге есть поддержка среди местных и существует "народное ополчение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как отмечается, так называемые добровольцы в ополчении патрулируют населенные пункты в оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Их главная задача – не борьба с преступностью, а контроль за тем, чтобы никто не фотографировал места расположения российских войск.

Однако среди местных количество "ополченцев" невелико, поэтому РФ формирует отряды из "ветеранов СВО" с территорий, которые были оккупированы в 2014 году. За это они получают заработную плату и социальный пакет.

"Нередко расселены "ополченцы" в квартирах тех, кто покинул регион из-за оккупации", - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным ЦНС Россия свозит на временно оккупированные территории Украины росгвардейцев, чтобы бороться с украинским подпольем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после демобилизации российских военных не берут на работу. В частности, не берут те структуры, из которых их мобилизуют.

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