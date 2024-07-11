"Після списання - на смітник": ЦНС про долю демобілізованих військових РФ
Після демобілізації військові, які були у складі армії РФ, нікому не потрібні. Про один із таких випадків стало відомо у тимчасово окупованому Донецьку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Зокрема, двох військових через важке каліцтво не прийняли на роботу у структуру, з котрої їх мобілізовували. Виявилося, що це був один із фейкових "вищих" навчальних закладів міста.
"Ще один факт про цинічне використання місцевого населення задля досягнення мети окупантів. Жодних гарантій повернутися до більш менш нормального життя при вступі до армії ворога немає", - зазначили у ЦНС.
У відомстві додали, що РФ продовжує порушувати міжнародне право і вербує мешканців окупованих територій на війну проти України. Зокрема, окупанти агітують людей укладати контракти з армією РФ та обіцяють не відправляти на передову.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованій частині Херсонської області російські окупанти ввели план розвитку "казачества" для поповнення мобілізаційного резерву ЗС РФ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація звозить на тимчасово окуповані України поліцейських з росгвардії, аби боротись з українським підпіллям.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.