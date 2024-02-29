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РФ припинила отримувати дані зі супутників країн Заходу, - The Moscow Times

Четвер 29 лютого 2024 23:26
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РФ припинила отримувати дані зі супутників країн Заходу, - The Moscow Times Ілюстративне фото: Росія перестала отримувати супутникові дані від країн Заходу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Країни Заходу після повномасштабного вторгнення Росі в Україну практично повністю відрізали від даних із метеосупутників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Зокрема, глава "Росгідромету" Ігор Шумаков поскаржився що метеорологи перестали отримувати "досить велику кількість оперативної інформації" від EUMETSAT. Це міжнародна організація, яка налічує 30 країн-членів та оперує супутниками на геостаціонарній та полярній орбітах.

Варто зауважити, що EUMETSATпризупинила членство Росії невдовзі після вторгнення в Україну, хоча окремі держави. Однак окремі організації, включаючи Велику Британію та США, продовжували ділитися даними з російськими фахівцями.

Інформація, якою ділились з росіянами, нібито необхідна для "прогностичної діяльності", але з недавнього часу інформаційний потік від західних супутників практично вичерпався, заявив Шумаков.

Загроза запуску ядерної зброї на орбіту

14 лютого, голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки, за даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію , а президент Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.

Пізніше повідомлялося, що Білий дімнамагався вести з РФ таємні переговори , щоб відмовити Кремль від випробувань космічної ядерної зброї.

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