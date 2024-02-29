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РФ перестала получать данные со спутников стран Запада, - The Moscow Times

Четверг 29 февраля 2024 23:26
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РФ перестала получать данные со спутников стран Запада, - The Moscow Times Иллюстративное фото: Россия перестала получать спутниковые данные от стран Запада (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Страны Запада после полномасштабного вторжения России в Украину практически полностью отрезали от данных из метеоспутников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

В частности, глава "Росгидромета" Игорь Шумаков пожаловался, что метеорологи перестали получать "достаточно большое количество оперативной информации" от EUMETSAT. Это международная организация, которая насчитывает 30 стран-членов и оперирует спутниками на геостационарной и полярной орбитах.

Следует заметить, что EUMETSAT приостановила членство России вскоре после вторжения в Украину, хотя отдельные государства. Однако отдельные организации, включая Великобританию и США, продолжали делиться данными с российскими специалистами.

Информация, которой делились с россиянами, якобы необходима для "прогностической деятельности", но с недавнего времени информационный поток от западных спутников практически иссяк, заявил Шумаков.

Угроза запуска ядерного оружия на орбиту

14 февраля глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку, по данным разведки, Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию, а президент Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по поводу возможного испытания ядерного оружия в космосе.

Позже сообщалось, что Белый дом пытался вести с РФ тайные переговоры, чтобы отказать Кремлю от испытаний космического ядерного оружия.

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