РФ принуждает к сотрудничеству бизнес на захваченных территориях. Но без товаров из Украины

Сообщается, что в селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области оккупанты потребовали от местных предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. В качестве условия безопасной работы бизнесменов захватчики назвали отсутствие товаров из Украины.

"В то же время предоставляются контакты поставщиков из (оккупированного - ред.) Крыма. Оккупанты утверждают, что уже не выйдут из этого региона и продолжают подготовку к введению "рублевой зоны", - уточнили в разведке.

В ГУР привели еще один пример давления на украинских предпринимателей на оккупированных территориях. Так, в поселке Шевченково Харьковской области захватчики "разрешили" работу местного рынка. На его территории вывесили российский "триколор". Жители сломали флагшток. После этого военная администрация пригрозила закрыть рынок, если подобный "инцидент" повторится.

Как отметили в разведке, на оккупированных территориях захватчики стремятся полностью переориентировать местный бизнес на российский рынок. В частности, срочно вводится обязательное платное лицензирование украинских бизнесменов для торговли с субъектами из РФ.