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Армия РФ терроризирует мирных жителей временно оккупированных районов Запорожья

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Украина, Среда 27 апреля 2022 18:17
Армия РФ терроризирует мирных жителей временно оккупированных районов Запорожья Фото: армия РФ терроризирует людей временно оккупированных районов Запорожья (фото facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Во временно захваченном россиянами селе Конские Раздоры Пологовского района Запорожской области оккупанты занимаются мародерством, а также ведут перепись населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

По сообщениям местных жителей, российские военные поселились в школе, больнице и сельском совете. На территории села захватчики роют траншеи, чтобы спрятать в них свою военную технику.

На временно оккупированных территориях Запорожской области армия рф пытается вести российское телерадиовещание. В Мелитополе оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры.

К тому же они готовятся с размахом и парадом праздновать 1 и 9 мая, а также пытаются начать учебный процесс в школах и детсадах.

В Мелитопольском районе русские солдаты роют окопы в селах, находящихся вблизи заповедника. В Бердянске захвачено два медицинских учреждения.

Также во временно оккупированной части Запорожской области российские солдаты составляют «списки местных деятелей для похищения» и разыскивают журналистов, чтобы принудить их к сотрудничеству или молчание.

Напомним, на Херсонщине российские оккупанты разрешили аграриям сеять только зерно и подсолнечник и требуют, чтобы фермеры соглашались безвозмездно отдавать большинство будущего урожая захватчикам

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