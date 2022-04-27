Армия РФ терроризирует мирных жителей временно оккупированных районов Запорожья

Во временно захваченном россиянами селе Конские Раздоры Пологовского района Запорожской области оккупанты занимаются мародерством, а также ведут перепись населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову .

По сообщениям местных жителей, российские военные поселились в школе, больнице и сельском совете. На территории села захватчики роют траншеи, чтобы спрятать в них свою военную технику.

На временно оккупированных территориях Запорожской области армия рф пытается вести российское телерадиовещание. В Мелитополе оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры.

К тому же они готовятся с размахом и парадом праздновать 1 и 9 мая, а также пытаются начать учебный процесс в школах и детсадах.

В Мелитопольском районе русские солдаты роют окопы в селах, находящихся вблизи заповедника. В Бердянске захвачено два медицинских учреждения.

Также во временно оккупированной части Запорожской области российские солдаты составляют «списки местных деятелей для похищения» и разыскивают журналистов, чтобы принудить их к сотрудничеству или молчание.