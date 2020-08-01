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РФ наказала бойовикам використовувати перемир'я для компрометації України, - глава СЗР

Київ, Субота 01 серпня 2020 15:29
РФ наказала бойовикам використовувати перемир'я для компрометації України, - глава СЗР
Фото: бойовики на Донбасі (news.online.ua)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, найближчим часом буде зберігатися ймовірність провокацій

Голова служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк заявив, що Росія наказала своїм найманцям на Донбасі використовувати припинення вогню для компрометації української сторони. Тому найближчим часом і у середньостроковій перспективі зберігається ймовірність провокацій.

Про це він написав у матеріалі для видання "Дзеркало Тижня".

"За нашими прогнозами, попри готовність України до процесу мирного врегулювання, в найближчій і середньостроковій перспективі уздовж лінії розмежування зберігатиметься висока ймовірність ворожих провокацій.

Наші дані свідчать про те, що підконтрольні РФ збройні формування вже отримали від своїх кураторів з Росії вказівку використовувати домовленості про припинення вогню для провокацій і пошуку шляхів компрометації України як сторони, що порушила їх першою", - поінформував він.

Нагадаємо, за минулу добу проросійські бойовики чотири рази порушили домовленості про всеосяжне припинення вогню на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі з 27 липня набуло чинності загальне перемир'я, яке погодили в рамках Тристоронньої контактної групи.

Бойовики так званих "ЛДНР" заявляли, що їх силові структури з 27 липня перестануть стріляти, однак ця обіцянка не була втілена в життя.

У Кремлі кажуть, що не можуть змусити їх дотримуватися режиму "тиші", оскільки РФ нібито не є стороною цього військового конфлікту.

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