В РФ пригрозили ответными мерами на размещение военной базы США в Польше

Фото: Сергей Шойгу (kremlin.ru)

Планы Польши разместить на своей территории дивизию Вооруженных сил США не способствуют сохранению стабильности, заявили в Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригрозил ответными мерами на планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию Вооруженных сил США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию Вооруженных сил США контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности", - сказал Шойгу.

По его словам, в этих условиях РФ вынуждена "принимать ответные меры и должна быть готовой нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях".

Напомним, ранее Польша подготовила документ под названием "Предложение о постоянном американском присутствии в Польше", который был разослан членам Конгресса США и ряду представителей администрации президента Дональда Трампа. В мае стало известно, что в Польше готовы заплатить 2 млрд долларов за создание на польской территории постоянной военной базы. В свою очередь РФ выразила озабоченность сообщениями о просьбе Польши, сказав, что приближение объектов НАТО к границам России подрывает стабильность в Европе.

Первый визит президента Польши Анджея Дуды в Белый дом 18 сентября начался с переговоров "один на один" с лидером США Дональдом Трампом. Стороны обсудили безопасность в Центральной Европе и усиление военного присутствия США в регионе. В ходе переговоров Польша и США подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты Америки готовят предложения Варшаве по поводу размещения постоянной американской военной базы на территории Польши, конкретных решений по этому делу можно будет ожидать в марте 2019 года.