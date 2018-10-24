У РФ пригрозили заходами на розміщення військової бази США в Польщі

Фото: Сергій Шойгу (kremlin.ru)

Плани Польщі розмістити на своїй території дивізію Збройних сил США не сприяють збереженню стабільності, заявили в Міноборони РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пригрозив заходами у відповідь на плани польського уряду розмістити на постійній основі на своїй території дивізію Збройних сил США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Плани польського уряду розмістити на постійній основі на своїй території дивізію Збройних сил США контрпродуктивні і не сприяють збереженню стабільності і зміцненню регіональної безпеки", - сказав Шойгу.

За його словами, в цих умовах РФ змушена "вживати відповідні заходи і повинна бути готовою нейтралізувати можливі військові загрози на всіх напрямках".

Нагадаємо, раніше Польща підготувала документ під назвою "Пропозиція про постійну американську присутість в Польщі", який був розісланий членам Конгресу США і ряду представників адміністрації президента Дональда Трампа. У травні стало відомо, що у Польщі готові заплатити 2 млрд доларів за створення на польській території постійної військової бази. У свою чергу РФ висловила стурбованість повідомленнями про прохання Польщі, сказавши, що наближення об'єктів НАТО до кордонів Росії підриває стабільність в Європі.

Перший візит президента Польщі Анджея Дуди Білий дім 18 вересня розпочався з переговорів "віч-на-віч" з лідером США Дональдом Трампом. Сторони обговорили безпеку в Центральній Європі і посилення військової присутності США в регіоні. В ході переговорів Польща і США підписали нову угоду про стратегічне партнерство.

У вересні Трамп заявив, що Вашингтон розглядає прохання Польщі про постійному присутності американських військових на її території.

Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати Америки готують пропозиції Варшаві з приводу розміщення постійної американської військової бази на території Польщі, конкретних рішень у цій справі можна буде очікувати в березні 2019 року.