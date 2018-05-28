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Интервью

Польша готова заплатить 2 млрд долларов за присутствие военной базы США

НовостиПолитика    28.05.2018 - 07:43
Фото: солдаты США (Wojtek Radwanski, AFP )
Фото: солдаты США (Wojtek Radwanski, AFP )

Польша готова платить за присутствие постоянной военной базы США

В Польше готовы заплатить 2 миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщает Politico.

"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Польша готова "разделить расходы на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Польши назвали реальными возможности увеличения военного контингента Соединенных Штатов Америки (США) на территории Республики Польша.

Кроме того, США летом начнет переброску в Польшу бронетанковой бригады в рамках операции Atlantic Resolve и маневрах Sabre Strike.

В прошлом году США и Польша заключили договор о поставках систем Patriot, систем управления огнем IBCS и радаров.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Польша, военная база  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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