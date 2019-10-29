В РФ пригрозили Болгарии ответными мерами за высылку своего дипломата

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии во вторник, 29 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, РФ примет "ответные меры" после этого случая.

"Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике", - сказал Грушко.

Напомним, ранее власти Болгарии завели уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Поскольку он имел дипломатический иммунитет, Болгария объявила его персоной нон-грата и выслала из страны. Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван до конца понедельника.

Ранее РБК-Украина сообщало, что агентство внутренней разведки Польши арестовало мужчину по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, ему уже предъявлены официальные обвинения. Мужчину будут держать под стражей три месяца.

Также сообщалось, что в США три больницы не принимают пациентов из-за блокировки систем вирусом российских хакеров. Блокировки начались 1 октября, вирус вымогает за разблокировку деньги.