У РФ пригрозили Болгарії відповідними заходами за висилку свого дипломата

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що Москва відповість на висилку російського дипломата з Болгарії у вівторок, 29 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, РФ прийме "відповідні заходи" після цього випадку.

"Зрозуміло, ми розглянемо відповідні заходи, як це прийнято у дипломатичній практиці", - сказав Грушко.

Нагадаємо, раніше влада Болгарії завела кримінальну справу щодо російського дипломата за звинуваченням у шпигунстві. Оскільки він мав дипломатичний імунітет, Болгарія оголосила його персоною нон-грата і вислала з країни. Болгарська сторона висловила побажання, щоб співробітник посольства був відкликаний до кінця понеділка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що агентство внутрішньої розвідки Польщі заарештувала чоловіка за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами, йому вже пред'явлені офіційні звинувачення. Чоловіка будуть тримати під вартою три місяці.

Також повідомлялося, що в США три лікарні не приймають пацієнтів через блокування систем вірусом російських хакерів. Блокування почалися 1 жовтня, вірус вимагає гроші за розблокування.