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Болгария высылает дипломата РФ после подозрения в шпионаже

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 16:54
Болгария высылает дипломата РФ после подозрения в шпионаже
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело, но оно было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет

Болгария высылает российского дипломата после подозрений в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Вместе с тем, как отмечает надзорное ведомство, дело приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.

"Специализированная прокуратура возбудила уголовное дело за преступление против республики в отношении иностранного гражданина за то, что с сентября 2018 года на территории страны лицо - иностранный гражданин - собирал с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня агентство внутренней разведки Польши арестовало мужчину по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, ему уже предъявлены официальные обвинения. Мужчину будут держать под стражей три месяца.

Как сообщало РБК-Украина, россиянка Мария Бутина, которую обвинили в США в шпионаже в пользу РФ, вернулась в Москву. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Бутина провела в американской тюрьме полтора года.

Кроме того, 25 октября Бутіна вышла на волю с тюрьмы, где отбывала наказание.

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