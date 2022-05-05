В РФ предусмотрена блокировка счетов военнообязанных. Эксперт объяснил, почему Путин не пойдет на мобилизацию

Едва ли Россия на сегодня готова отправиться в глубокую изоляцию. Это значит, в том числе, полное отключение SWIFT. Россия избежала дефолта благодаря тому, что на Западе разрешили ей использовать золотовалютные резервы за границей для погашения долга по внешним платежам. Но в случае объявления войны это нужно будет прекратить.

Второй момент – это ситуация в России. Часть ее общества на сегодня ожидает от Путина, что он объявит о завершении "специальной военной операции" в Украине или хотя бы скажет: "Она идет по плану, все в порядке, не волнуйтесь". То есть сейчас российское руководство пытается всячески успокоить население. Едва ли после этого он вдруг выйдет и заявит: "Я принес вам мировую войну, поэтому всем в военкоматы и все идут воевать".

Кстати, чтобы заставить население в России идти в военкоматы по общей мобилизации в их законодательстве предусмотрена блокировка всех электронных карт и счетов военнообязанных. Представьте, какой уровень паники произойдет в Российской федерации, если их президент сначала объявит войну, а через час им заморозят все счета?

Третий фактор – мобилизационный ресурс России составляет около 17 миллионов человек. Такой оценкой оперируют специалисты. Если призвать, обеспечивать и содержать такое количество людей, их экономика обрушиться. Это непосильно для их бюджета. К тому же кто останется на рабочих местах? Россия сегодня и сейчас к этому не готова.

Россия на сегодняшний день нуждается в мобилизации. Они наверняка будут ее проводить, но это скрытая мобилизация, которая уже идет сегодня. Возможно, на объявление мобилизации в отдельных районах РФ как раз рассчитаны эти провокации в приграничных с Украиной областях. То есть как вариант они могут ввести там военное положение и начать мобилизацию, ссылаясь на то, Украина якобы проводит систематическую диверсионную и террористическую деятельность против населения этих регионов. Хотя вряд ли Путин будет огласит об этом во время празднования 9 мая по той же самой причине – чтобы лишний раз не раздражать общество.

Что касается сценария о включении в состав РФ так называемых "ДНР/ЛНР" или создания "ХНР" на 9 мая – к сожалению, эти версии вполне реалистичные. На сегодняшний день самый вероятный сценарий – это очередная попытка аннексии нашей территории. Если они объявят аннексию наших территорий, тогда у них с их точки зрения – не согласно международному праву – будет право защищать собственную территорию любым способом. Так, как это было с Крымом. Поэтому никаких независимых псевдореспублик они, скорее, признавать не будут. Они будут пытаться сразу провозгласить аннексию оккупированных территорий.

Олег Жданов для РБК-Украина

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