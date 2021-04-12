РФ предостерегла другие страны от "подпитки милитаристских настроений" Украины

Российская Федерация связывает обострение на Донбассе с якобы "милитаристскими настроениями" Украины. И призывает Турцию и другие страны не подпитывать их.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
Сообщается, что соответствующее заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию о продаже Украине турецких ударных беспилотников. Хотя этот контракт был выполнен давно, и беспилотники Bayraktar стоят на вооружении украинской армии.
"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, - Турция одна из них - настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", - сказал Лавров.
Напомним, после визита президента Украины Владимира Зеленского турецкий лидер Реджеп Эрдоган выразил надежду на то, что конфликт на Донбассе будет решен путем переговоров.
"Мы хотим, чтобы две страны разрешили свои споры путем переговоров", - заявил он.
Также РБК-Украина писало, о чем договорились лидеры обеих стран в рамках этого визита.