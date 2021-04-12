RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

РФ застерегла інші країни від "підживлення мілітаристських настроїв" України

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація пов'язує загострення на Донбасі з нібито "мілітаристськими настроями" України. І закликає Туреччину та інші країни не підживлювати їх.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.

Повідомляється, що відповідну заяву він зробив у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про продаж Україні турецьких ударних безпілотників. Хоча цей контракт було виконано давно, і безпілотники Bayraktar стоять на озброєнні української армії.

"Я відразу скажу, що ми всім відповідальним країнам, з якими спілкуємося, - Туреччина одна з них - настійно рекомендуємо проаналізувати ситуацію, вічні войовничі заяви київського режиму і застерігаємо їх від того, щоб вони підживлювали ці мілітаристські настрої", - сказав Лавров.

Нагадаємо, після візиту президента України Володимира Зеленського турецький лідер Реджеп Ердоган висловив надію на те, що конфлікт на Донбасі буде вирішено шляхом переговорів.

"Ми хочемо, щоб дві країни дозволили свої суперечки шляхом переговорів", - заявив він.

РБК-Україна писало, про що домовилися лідери обох країн в рамках цього візиту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяУкраїнаЛавров
Читайте також
Україна планує брати участь у програмах з вивчення Марса
Прогноз погоди