РФ застерегла інші країни від "підживлення мілітаристських настроїв" України

Російська Федерація пов'язує загострення на Донбасі з нібито "мілітаристськими настроями" України. І закликає Туреччину та інші країни не підживлювати їх.

Повідомляється, що відповідну заяву він зробив у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про продаж Україні турецьких ударних безпілотників. Хоча цей контракт було виконано давно, і безпілотники Bayraktar стоять на озброєнні української армії.

"Я відразу скажу, що ми всім відповідальним країнам, з якими спілкуємося, - Туреччина одна з них - настійно рекомендуємо проаналізувати ситуацію, вічні войовничі заяви київського режиму і застерігаємо їх від того, щоб вони підживлювали ці мілітаристські настрої", - сказав Лавров.