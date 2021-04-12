РФ застерегла інші країни від "підживлення мілітаристських настроїв" України
Російська Федерація пов'язує загострення на Донбасі з нібито "мілітаристськими настроями" України. І закликає Туреччину та інші країни не підживлювати їх.
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.
Повідомляється, що відповідну заяву він зробив у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про продаж Україні турецьких ударних безпілотників. Хоча цей контракт було виконано давно, і безпілотники Bayraktar стоять на озброєнні української армії.
"Я відразу скажу, що ми всім відповідальним країнам, з якими спілкуємося, - Туреччина одна з них - настійно рекомендуємо проаналізувати ситуацію, вічні войовничі заяви київського режиму і застерігаємо їх від того, щоб вони підживлювали ці мілітаристські настрої", - сказав Лавров.
Нагадаємо, після візиту президента України Володимира Зеленського турецький лідер Реджеп Ердоган висловив надію на те, що конфлікт на Донбасі буде вирішено шляхом переговорів.
"Ми хочемо, щоб дві країни дозволили свої суперечки шляхом переговорів", - заявив він.
РБК-Україна писало, про що домовилися лідери обох країн в рамках цього візиту.