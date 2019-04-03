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РФ предложила Украине провести переговоры для возобновления авиасообщения

Новости » Политика    03.04.2019 - 15:57
РФ предложила Украине провести переговоры для возобновления авиасообщения
Иллюстративное фото (flyuia.com)

В РФ предложили возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе

Росавиация предложила властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

В РФ предложили провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе.

"В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами, предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров",- говорится в сообщении Росавиации.

Напомним, после визита в Россию политика Юрия Бойко Кабинет министров запретил нерегулярные прямые авиаперелеты в Российскую Федерацию. С этим предложением выступил министр внутренних дел Арсен Аваков после того, как сообщил членам правительства о том, что в марте Юрий Бойко и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук посетили РФ без нарушений закона.

На пограничников и авиаслужбу открыли дело из-за полета Бойко и Медведчука в Россию. В то же время известно, что подозрений никому не вручали.

На прошлой неделе генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на Медведчука и Бойко откроют дело. После этого украинские пограничники сообщили, что не могли отказать им в прямом перелете в Россию.

Добавим, что с 1 апреля 2019 года не действует Договор о дружбе Украины с Россией.

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