Договор о дружбе Украины с Россией больше не действует

Иллюстративное фото (kremlin.ru)

Действие договора закончилось 31 марта

С сегодняшнего дня, с 1 апреля 2019 года, Договор о дружбе Украины с Россией не действует. Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон о прекращении Договора о дружбе с Россией вступил в силу 12 декабря 2018 года. Договор подписали в 1997 году президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года, стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

Договор предусматривал, что стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ, а также строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой.

РБК-Украина писало, что 11 марта 2019 года МИД Российской Федерации подтвердило получение ноты МИД Украины о непродлении действия Большого договора, который был направлено Москве еще 21 сентября 2018 года.

из-За прекращения действия Договора о дружбе Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Украине ноту. В МИД России подчеркнули, что власть "ведет целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения". Также принятие этого закона Москва назвала "опрометчивым шагом".