РФ не предлагала Украине соглашение с "Газпромом", - Витренко

Фото: Юрий Витренко (Соколовская Инна/УНИАН)

Россия не предлагала урегулировать арбитражные разбирательства путем мирового соглашения

Российская энергетическая компания "Газпром" не предлагала НАК "Нафтогаз Украины" никаких мировых соглашений, а только продолжает настаивать на отмене обязательств по решениям международных арбитражей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение исполнительного директора НАК Юрия Витренко в Facebook.

"В ответ на информацию российских СМИ со ссылкой на Александра Новака, главу Минэнерго РФ, что Россия предложила Украине урегулировать вопрос арбитража между "Нафтогазом" и "Газпромом" мировым соглашением, мы можем сообщить, что "Нафтогаз" пока не получал никаких таких предложений. Если получим, мы их внимательно рассмотрим", - заявил Витренко.

По его словам, в частности украинская сторона может рассмотреть, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации "Нафтогазу" убытков от невыполнения "Газпромом" своих обязательств по транзитному контракту в 2009–2017 годах. При этом глава НАК напомнил, что по этому решению "Газпром" должен Украине уже более 2,8 млрд долларов.

Также, по его словам, "Нафтогаз" готов рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах .

Поскольку эта компенсация является предметом требований украинской стороны в новом арбитраже, то в случае урегулирования этого вопроса "Нафтогаз" не будет этого требовать в арбитраже. При этом он отметил, что новый арбитраж начал не "Нафтогаз", а "Газпром".

По его мнению, российская сторона навязывает Украине это "мировое соглашение" в обмен на продление текущего контракта на транзит, который в интерпретации "Газпрома", вопреки решению арбитража, не несет никаких обязательств "Газпрома" по объемам транзита. И как только "Газпром" достроит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", по мнению Витренко, он прекратит транзит через Украину, оставив "Нафтогаз" ни с чем.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Россия предложила Украине урегулировать арбитражные разбирательства с "Газпромом" мировым соглашением. Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, российская компания предложила украинским партнерам рассмотреть этот вопрос.

Ранее, НАК "Нафтогаз Украины" анонсировал новые процессы о взыскании имущества "Газпрома" в нескольких странах. Как отмечается в сообщении, 28 февраля исполняется год после решения Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" и "Газпрома".