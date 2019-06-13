РФ не пропонувала Україні угоду з "Газпромом", - Вітренко

Фото: Юрій Вітренко ( Соколовська Інна / УНІАН)

Росія не пропонувала врегулювати арбітражні розгляди мировою угодою

Російська енергетична компанія "Газпром" не пропонувала НАК "Нафтогаз-Україна" ніяких "мирових угод", а лише продовжує наполягати на скасуванні зобов'язань за рішеннями міжнародних арбітражів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення виконавчого директора НАК Юрія Вітренко у Facebook.

"У відповідь на інформацію російських ЗМІ з посиланням на Олександра Новака, голову Минерго РФ, Росія запропонувала Україні врегулювати питання арбітражу між "Нафтогазом" і "Газпромом" мировою угодою ми можемо повідомити, що "Нафтогаз" поки не отримував жодних таких пропозицій. Якщо отримаємо, ми їх уважно розглянемо", - заявив Вітренко.

За його словами, зокрема українська сторона може розглянути, в якій формі "Газпром" виконає рішення попереднього арбітражу по компенсацію "Нафтогазу" збитків від невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань з транзитним контрактом в 2009-2017 роки. При цьому глава НАК нагадав, що за цим рішенням "Газпром" повинен Україні вже понад 2,8 млрд доларів.

Також, за його словами, "Нафтогаз" готовий розглянути пропозиції щодо нового транзитного контракту за європейськими правилами, в якому в тариф додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде закладена компенсація за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань у 2018-2019 роках .

Оскільки ця компенсація є предметом вимог української сторони в новому арбітражі, то в разі врегулювання цього питання, "Нафтогаз" не буде цього вимагати в арбітражі. При цьому він зазначив, що новий арбітраж почав не "Нафтогаз", а "Газпром".

На його думку, російська сторона нав'язує Україні цю "мирову угоду" в обмін на продовження поточного контракту на транзит, який, в інтерпретації "Газпрому", всупереч рішенням арбітражу, не несе ніяких зобов'язань "Газпрому" за обсягами транзиту. І як тільки "Газпром" добудує Північний Потік-2 і Турецький Потік, на думку Вітренко, він припинить транзит через Україну, залишивши "Нафтогаз" ні з чим.

Нагадаємо, раніше РБК-Україан повідомляло, що Росія запропонувала Україні врегулювати арбітражні розгляди з "Газпромом" мировою угодою. Як повідомив глава Міненерго РФ Олександр Новак, російська компанія запропонувала українським партнерам розглянути це питання.

Раніше, НАК "Нафтогаз України" анонсував нові процеси про стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах. Як зазначається у повідомленні, 28 лютого виповнюється рік після рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці "Нафтогазу" і "Газпрому".