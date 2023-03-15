РФ працює над створенням наступального біологічного озброєння, - Держдеп США

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї з порушенням своїх зобов'язань, взятих при підписанні Конвенції про біологічну зброю", - зазначив представник Держдепартаменту США.

За його словами, Кремль протягом багатьох років поширює дезінформацію, зокрема про так звані лабораторії біологічної зброї в Україні, щоб виправдати свою агресію. З цією метою задіяні контрольовані Кремлем ЗМІ, інформаційні сайти, пов'язані з російською розвідкою, і так звані експерти.

"Ці суб'єкти працюють разом, щоб постійно по краплі наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості голосів, що повторюють один одного", - заявив Прайс.