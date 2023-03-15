РФ працює над створенням наступального біологічного озброєння, - Держдеп США
Росія продовжує працювати над створенням біологічної зброї всупереч положенням Конвенції про біологічну зброю.
Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї з порушенням своїх зобов'язань, взятих при підписанні Конвенції про біологічну зброю", - зазначив представник Держдепартаменту США.
За його словами, Кремль протягом багатьох років поширює дезінформацію, зокрема про так звані лабораторії біологічної зброї в Україні, щоб виправдати свою агресію. З цією метою задіяні контрольовані Кремлем ЗМІ, інформаційні сайти, пов'язані з російською розвідкою, і так звані експерти.
"Ці суб'єкти працюють разом, щоб постійно по краплі наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості голосів, що повторюють один одного", - заявив Прайс.
Раніше ми писали, що в листопаді 2022 року Рада безпеки ООН не прийняла резолюцію Росії щодо створення комісії для розслідування "військово-біологічної діяльності" України та США.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 23 жовтня Росія розпочала кампанію щодо "брудної бомби". Тоді міністр оборони Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив про те, що Україна нібито збирається використати цю зброю.
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