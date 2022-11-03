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Рада безпеки ООН відкинула резолюцію РФ щодо пошуку "біологічної зброї" в Україні

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Нью Йорк, Четвер 03 листопада 2022 00:22
Рада безпеки ООН відкинула резолюцію РФ щодо пошуку "біологічної зброї" в Україні Фото: Рада безпеки ООН відкинула резолюцію РФ щодо пошуку "біологічної зброї" (wikimedia.by.IAEA.Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Рада безпеки ООН не прийняла резолюцію Росії щодо створення комісії для розслідування "військово-біологічної діяльності" України та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP .

За резолюцію проголосували лише РФ та Китай. США, Великобританія та Франція виступили проти, а десять інших країн Радбезу утрималися.

Минулого тижня Росія поширила в Раді безпеки 310-сторінковий документ, в якому стверджувалося, що "біологічна діяльність" відбувається в Україні за підтримки Міністерства оборони США.

В ООН заявили про відсутність доказів щодо наявності "біологічної зброї" в України, попри звинувачення Росії.

Ще в березні в Раді безпеки ООН звинуватили Росію у брехні щодо розробки "біологічної зброї" в Україні. Тоді також Росія ініціювала засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити нібито "військово-біологічну діяльність" США в Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 23 жовтня Росія розпочала кампанію щодо "брудної бомби". Тоді міністр оборони Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив про те, що Україна нібито збирається використати цю зброю.

Міністр оборони України Олексій Резніков своєю чергою повідомив колегам, що Україна відкрита для моніторингових місій.

Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти, які Росія видає за місця виготовлення брудної бомби.

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