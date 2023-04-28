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В РФ позбавлятимуть набутого громадянства за "дискредитацію армії", Путін підписав закон

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон "Про громадянство РФ", який передбачає позбавлення набутого громадянства за дискредитацію російської армії та вчинення дій, які створюють загрозу країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

Зазначається, що набутого громадянства в Росії позбавлятимуть за:

  • публічні заклики до дій проти територіальної цілісності Росії;
  • дискредитацію російської армії;
  • участь в небажаній іноземній або міжнародній неурядовій організації;
  • публічні заклики до екстремізму;
  • посягання на життя державного діяча;
  • організацію збройного заколоту з метою насильницької зміни конституційного ладу;
  • дії, які загрожують безпеці Росії;
  • сприяння диверсійній діяльності;
  • проходження навчання з метою диверсійної діяльності;
  • організацію диверсійної діяльності.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що режим Олександра Лукашенка в Білорусі також нещодавно наказав позбавляти громадянства тих білорусів, які нібито були звинувачені в "екстремістській діяльності" за кордоном.

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