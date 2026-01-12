РФ повторно вдарила по залізниці: поїзди курсують із затримками

Повторний удар по залізниці

За словами Перцовського, під ранок росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру. У зв’язку з цим залізничники входять у новий тиждень у режимі максимальної мобілізації - відновлюють пошкодження та забезпечують перевезення пасажирів.

"Під ранок - серія чергових прильотів по залізничній інфраструктурі. Заходимо в цей тиждень сфокусовано та зібрано, щоб знову відновлювати, везти і вивозити", - зазначив він.

Запізнення потягів

Попри обстріли та складні погодні умови, поїзди продовжують рух:

4 поїзди прибули до Києва під час комендантської години

по одному - до Хмельницького, Дніпра та Львова

У всіх випадках УЗ скоординувалася з місцевою владою - пасажирів зустрічали автобусні трансфери, а пересування містом дозволяли за квитками. Один з Інтерсіті дорогою в депо навіть виконав роль "сіті-експреса" на лівий берег Києва з усіма необхідними пасажирам зупинками.

Для пасажирів, які очікують на рейси, зали відпочинку на вокзалах зробили безкоштовними. Також УЗ запровадила додаткові сповіщення про:

прогноз затримок,

автобусні трансфери,

міжнародні стиковки.

Частина поїздів продовжує курсувати об’їзними маршрутами, тому затримки можливі й надалі.

"Вся команда залізничників дбає про те, щоб кожна мандрівка була насамперед безпечною, у теплі та з турботою", - підкреслив Перцовський.