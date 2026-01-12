UA

Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ повторно вдарила по залізниці: поїзди курсують із затримками

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські війська вранці завдали чергових ударів по об’єктах залізничної інфраструктури України. "Укрзалізниця" організовує трансфери для пасажирів і відновлює пошкоджені ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління УЗ Олександра Перцовського.

Повторний удар по залізниці

За словами Перцовського, під ранок росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру. У зв’язку з цим залізничники входять у новий тиждень у режимі максимальної мобілізації - відновлюють пошкодження та забезпечують перевезення пасажирів.

"Під ранок - серія чергових прильотів по залізничній інфраструктурі. Заходимо в цей тиждень сфокусовано та зібрано, щоб знову відновлювати, везти і вивозити", - зазначив він.

Запізнення потягів

Попри обстріли та складні погодні умови, поїзди продовжують рух:

  • 4 поїзди прибули до Києва під час комендантської години
  • по одному - до Хмельницького, Дніпра та Львова

У всіх випадках УЗ скоординувалася з місцевою владою - пасажирів зустрічали автобусні трансфери, а пересування містом дозволяли за квитками. Один з Інтерсіті дорогою в депо навіть виконав роль "сіті-експреса" на лівий берег Києва з усіма необхідними пасажирам зупинками.

Для пасажирів, які очікують на рейси, зали відпочинку на вокзалах зробили безкоштовними. Також УЗ запровадила додаткові сповіщення про:

  • прогноз затримок,
  • автобусні трансфери,
  • міжнародні стиковки.

Частина поїздів продовжує курсувати об’їзними маршрутами, тому затримки можливі й надалі.

"Вся команда залізничників дбає про те, щоб кожна мандрівка була насамперед безпечною, у теплі та з турботою", - підкреслив Перцовський.

Обстріли "Укрзалізниці"

Останнім часом російська армія систематично завдає ударів по залізничній інфраструктурі залізниці. Спочатку ворог тероризував залізничників на півночі країни, у Чернігівській та Сумській областях.

Восени минулого року там було зафіксовано низку пошкоджень потягів та колій. Це призводило до значних затримок руху.

Потім під удар ворога потрапила залізниця у інших областях країни. Зокрема, росіяни розбомбили вокзал та локомотивне депо у Фастові.

Вчора ж ми писали, що внаслідок нічних російських обстрілів зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Під час обстрілу було поранено працівників "Укрзалізниці", а десятки поїздів курсували із затримками та зміненими маршрутами.

Війна в УкраїніУкрзалізницяАтака дронів