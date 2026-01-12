РФ повторно ударила по железной дороге: поезда курсируют с задержками

Российские войска утром нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины. "Укрзализныця" организовывает трансферы для пассажиров и восстанавливает поврежденные участки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления УЗ Александра Перцовского.
По словам Перцовского, под утро россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру. В связи с этим железнодорожники входят в новую неделю в режиме максимальной мобилизации - восстанавливают повреждения и обеспечивают перевозку пассажиров.
"Под утро - серия очередных прилетов по железнодорожной инфраструктуре. Заходим в эту неделю сфокусировано и собрано, чтобы снова восстанавливать, везти и вывозить", - отметил он.
Несмотря на обстрелы и сложные погодные условия, поезда продолжают движение:
Во всех случаях УЗ скоординировалась с местными властями - пассажиров встречали автобусные трансферы, а передвижение по городу разрешали по билетам. Один из Интерсити по дороге в депо даже выполнил роль "сити-экспресса" на левый берег Киева со всеми необходимыми пассажирам остановками.
Для пассажиров, ожидающих рейсы, залы отдыха на вокзалах сделали бесплатными. Также УЗ ввела дополнительные оповещения о:
Часть поездов продолжает курсировать объездными маршрутами, поэтому задержки возможны и в дальнейшем.
"Вся команда железнодорожников заботится о том, чтобы каждое путешествие было прежде всего безопасным, в тепле и с заботой", - подчеркнул Перцовский.
В последнее время российская армия систематически наносит удары по железнодорожной инфраструктуре железной дороги. Сначала враг терроризировал железнодорожников на севере страны, в Черниговской и Сумской областях.
Осенью прошлого года там был зафиксирован ряд повреждений поездов и путей. Это приводило к значительным задержкам движения.
Затем под удар врага попала железная дорога в других областях страны. В частности, россияне разбомбили вокзал и локомотивное депо в Фастове.
Вчера же мы писали, что в результате ночных российских обстрелов получила повреждения железнодорожная инфраструктура. Во время обстрела были ранены работники "Укрзализныци", а десятки поездов курсировали с задержками и измененными маршрутами.