РФ повторно ударила по железной дороге: поезда курсируют с задержками

Повторный удар по железной дороге

По словам Перцовского, под утро россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру. В связи с этим железнодорожники входят в новую неделю в режиме максимальной мобилизации - восстанавливают повреждения и обеспечивают перевозку пассажиров.

"Под утро - серия очередных прилетов по железнодорожной инфраструктуре. Заходим в эту неделю сфокусировано и собрано, чтобы снова восстанавливать, везти и вывозить", - отметил он.

Опоздание поездов

Несмотря на обстрелы и сложные погодные условия, поезда продолжают движение:

4 поезда прибыли в Киев во время комендантского часа

по одному - в Хмельницкий, Днепр и Львов

Во всех случаях УЗ скоординировалась с местными властями - пассажиров встречали автобусные трансферы, а передвижение по городу разрешали по билетам. Один из Интерсити по дороге в депо даже выполнил роль "сити-экспресса" на левый берег Киева со всеми необходимыми пассажирам остановками.

Для пассажиров, ожидающих рейсы, залы отдыха на вокзалах сделали бесплатными. Также УЗ ввела дополнительные оповещения о:

прогнозе задержек,

автобусных трансферах,

международных стыковках.

Часть поездов продолжает курсировать объездными маршрутами, поэтому задержки возможны и в дальнейшем.

"Вся команда железнодорожников заботится о том, чтобы каждое путешествие было прежде всего безопасным, в тепле и с заботой", - подчеркнул Перцовский.