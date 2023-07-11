РФ повинна негайно вивести війська з України, лише тоді можна досягти миру, - НАТО

Росія повинна повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України. Досягти міцного і справедливого миру без виконання цієї умови буде неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст спільного комюніке країн-членів НАТО щодо України .

"Росія повинна негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити застосування сили проти України, повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поширюючись на її територіальні води", - йдеться у тексті.

Країни, які надають підтримку РФ

НАТО закликає всі країни не надавати жодного сприяння російській агресії і засуджує всіх, хто активно сприяє російській війні.

Зазначається, що підтримка Білорусі зіграла важливу роль, оскільки вона продовжує надавати свою територію та інфраструктуру для нападу російських військ на Україну та підтримки російської агресії.

"Зокрема, Білорусь, а також Іран повинні припинити своє пособництво Росії та повернутися до дотримання норм міжнародного права", - зазначили в комюніке.

Досягнення миру в Україні

Країни-члени НАТО вітають рішучу підтримку Генеральною Асамблеєю ООН зусиль, спрямованих на досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.

Також вони вітають і підтримують прагнення президента України Володимира Зеленського викласти принципи такого миру у своїй "формулі миру".

Члени НАТО віддані досягненню справедливого і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН, зокрема, суверенітету, територіальної цілісності та незалежності.

Без виведення російських військ миру в Україні не буде

"Ми підкреслюємо, що це неможливо без повного і беззастережного відходу Росії. Хоча ми закликали Росію до конструктивної участі в переговорах з Україною, що заслуговують на довіру, вона не продемонструвала справжньої відкритості до досягнення справедливого і міцного миру", - додали в комюніке.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, що сьогодні у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме і завтра. На ньому союзники зібралися насамперед для того, аби визначити майбутнє України в Альянсі та її боротьбу з російською агресією. А саме в контексті її військової підтримки. Як анонсували партнери, на цьому саміті буде узгоджено новий пакет військової допомоги НАТО для України.

Детальнішу інформацію про загальний текст комюніке, які підписали всі країни-члени НАТО, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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