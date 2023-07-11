РФ должна немедленно вывести войска из Украины, только тогда можно достичь мира, - НАТО
Россия должна полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины. Достичь прочного и справедливого мира без выполнения этого условия будет невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст совместного коммюнике стран-членов НАТО по Украине.
"Россия должна немедленно прекратить эту незаконную агрессивную войну, прекратить применение силы против Украины, полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяясь на ее территориальные воды", - говорится в тексте.
Страны, оказывающие поддержку РФ
НАТО призывает все страны не оказывать никакого содействия российской агрессии и осуждает всех, кто активно способствует российской войне.
Отмечается, что поддержка Беларуси сыграла важную роль, поскольку она продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для нападения российских войск на Украину и поддержки российской агрессии.
"В частности, Беларусь, а также Иран должны прекратить свое пособничество России и вернуться к соблюдению норм международного права", - отметили в коммюнике.
Достижение мира в Украине
Страны-члены НАТО приветствуют решительную поддержку Генеральной Ассамблеей ООН усилий, направленных на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.
Также они приветствуют и поддерживают стремление президента Украины Владимира Зеленского изложить принципы такого мира в своей "формуле мира".
Члены НАТО привержены достижению справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН, в частности, суверенитета, территориальной целостности и независимости.
Без вывода российских войск мира в Украине не будет
"Мы подчеркиваем, что это невозможно без полного и безоговорочного ухода России. Хотя мы призывали Россию к конструктивному участию в заслуживающих доверия переговорах с Украиной, она не продемонстрировала настоящей открытости к достижению справедливого и прочного мира", - добавили в коммюнике.
Саммит НАТО в Вильнюсе
Напомним, что сегодня в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится и завтра. На нем союзники собрались прежде всего для того, чтобы определить будущее Украины в Альянсе и ее борьбу с российской агрессией. А именно в контексте ее военной поддержки. Как анонсировали партнеры, на этом саммите будет согласован новый пакет военной помощи НАТО для Украины.
Более подробную информацию об общем тексте коммюнике, которые подписали все страны-члены НАТО, можно прочитать в материале РБК-Украина.
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