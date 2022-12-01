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РФ потрібно притягти до відповідальності за військові злочини, - заява Байдена та Макрона

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден та лідер Франції Еммануель Макрон закликали притягнути Росію до відповідальності за військові злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Президенти рішуче засудили війну Росії проти України і наголосили, що умисне завдання ракетних ударів по цивільній інфраструктурі є військовими злочинами, винних у яких мають бути притягнуті до відповідальності.

Вони також засуджують та відкидають незаконну спробу Росії анексувати суверенну територію України, що є явним порушенням міжнародного права.

Країни також мають намір продовжувати надавати надійну пряму бюджетну підтримку Україні та закликати міжнародні фінансові інституції збільшити свою фінансову підтримку.

"Сполучені Штати та Франція підтверджують свій обов'язок дотримуватися застосовних міжнародних зобов'язань, а також принципів і цілей Статуту ООН. Вони також підтверджують свою непохитну рішучість притягнути Росію до відповідальності за широко задокументовані звірства і військові злочини, скоєні як її регулярними збройними силами. , включаючи найманців, таких як ПВК "Вагнера" та інші, через підтримку міжнародних механізмів відповідальності", - йдеться у спільній заяві.

Раніше ми писали, що Франція розпочала роботу зі створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів російської агресії в Україні. Для цього залучили європейських та українських представників.

Нагадаємо, у вересні в Україні було створено робочу групу для створення спеціального міжнародного трибуналу зі злочину агресії.

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Вторгнення Росії до УкраїниЕммануель МакронДжозеф Байден