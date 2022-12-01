РФ нужно привлечь к ответственности за военные преступления, - заявление Байдена и Макрона

Президенты решительно осудили войну России против Украины и подчеркнули, что умышленное нанесение ракетных ударов по гражданской инфраструктуре представляет собой военные преступления, виновные в которых должны быть привлечены к ответственности.

Они также осуждают и отвергают незаконную попытку России аннексировать суверенную территорию Украины, что является явным нарушением международного права.

Страны также намерены продолжать оказывать надежную прямую бюджетную поддержку Украине и призвать международные финансовые институты увеличить свою финансовую поддержку.

"Соединенные Штаты и Франция подтверждают свою обязанность соблюдать применимые международные обязательства, а также принципы и цели Устава ООН. Они также подтверждают свою непоколебимую решимость привлечь Россию к ответственности за широко задокументированные зверства и военные преступления, совершенные как ее регулярными вооруженными силами, так и ее марионетками, включая наемников, таких как ЧВК "Вагнера" и другие, посредством поддержки международных механизмов ответственности", - говорится в совместном заявлении.