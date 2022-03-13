РФ потратила за две недели войны годовой пенсионный бюджет, - Bloomberg

Экономика России за две недели войны против Украины и под влиянием международных санкций получила сильнейший удар - из годового ВВП страны ушло 30 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В аналитическом материале отмечается, что такая сумма достаточна для финансового обеспечения всех пенсионеров в РФ в течение года. Такие данные основаны на текущем курсе валют. Ранее в прогнозе Bloomberg Economics говорилось, что падение годового ВВП России достигнет 9% в течение 2022 года.