Против РФ ввели больше всего санкций за 70 лет. 100 тысяч россиян уже потеряли работу

Против России введено больше всего международных санкций за 70 лет, и теперь страна-агрессор является самой подсанкционной в мире . Среди последствий таких ограничений - стремительный рост безработицы, которая по прогнозам может стать тотальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

Так, за последние 8 лет РФ получила больше санкций, чем Северная Корея, Мьянма, Чили, Куба, Китай, Иран, Северная Африка и Сирия за 70 лет.

"В результате агрессии РФ против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест. И это - только начало!" - говорится в публикации.

Сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тыс. россиян;

корпорация PepsiCo - 20 тыс. россиян;

IKEA - 15 тыс.;

Inditex - 9 тыс.;

KPMG - 4500;

PWC - 3700;

H&M - 3500;

LVMH - 3500;

L'Oreal - 2200;

Starbucks - 2000.

Всего по состоянию на 11 марта об уходе из РФ частично или о заморозке сделок заявили более 330 иностранных компаний.

"Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян. А по прогнозу, до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян! Для большинства из них начинается эра выживания. Теперь они смогут задуматься, зачем эта война и те, кто ее начал?" - задают в ЦПД риторический вопрос.

В Центре при СНБО также приводят аналитику The New York Times и отмечают, что если после введения санкций в 2014 году ВВП России упал на 2%, то последние ограничительные меры в отношении страны усилили проблемы экономики РФ, и ей пророчат дефолт.

"Сроки, в которые будет объявлен дефолт, называют разные, но даже самые оптимистичные прогнозы по этому поводу указывают, что банкротство России может произойти не раньше мая", - говорится в публикации.