RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

РФ витратила за два тижні війни річний пенсійний бюджет, - Bloomberg

Автор: Володимир Костирін

Економіка Росії за два тижні війни проти України та під впливом міжнародних санкцій отримала сильний удар - з річного ВВП країни пішло 30 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В аналітичному матеріалі зазначається, що така сума достатня для фінансового забезпечення всіх пенсіонерів у РФ протягом року. Такі дані засновані на поточному курсі валют.

Раніше в прогнозі Bloomberg Economics говорилося, що падіння річного ВВП Росії досягне 9% протягом 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в Росії, яка стала найбільш підсанкційною країною в світі через війну проти України, вже 100 тисяч росіян втратили роботу.

Нагадаємо, перед цим глава МЗС України Дмитро Кулеба порівняв російську економіку з танком без солярки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСанкції проти РосіїВійна Росії проти України