РФ витратила за два тижні війни річний пенсійний бюджет, - Bloomberg

Економіка Росії за два тижні війни проти України та під впливом міжнародних санкцій отримала сильний удар - з річного ВВП країни пішло 30 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В аналітичному матеріалі зазначається, що така сума достатня для фінансового забезпечення всіх пенсіонерів у РФ протягом року. Такі дані засновані на поточному курсі валют. Раніше в прогнозі Bloomberg Economics говорилося, що падіння річного ВВП Росії досягне 9% протягом 2022 року.