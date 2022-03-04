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РФ постепенно снижает требования. Они уже прекратили говорить о денацификации, - Арестович

Автор: Наталья Юрченко

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Россия на переговорах с Украиною постепенно снижает свои требования. По его словам, российская делегация уже не говорит о "денацификации" Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Алексея Арестовича в эфире телеканала "Украина 24".

"Россияне постепенно снижают условия. Вчера был брифинг главы МИД России Сергея Лаврова, если внимательно послушать, то можно услышать, что они перестали говорить о денацификации. Они даже не говорили о нейтральном статусе. Сейчас главное - неразмещение в Украине отдельных видов наступательного вооружения", - заявил он.

По словам Арестовича, таким образом Россия демонстрирует, что достичь политических целей военным путем у них не получается.

Также советник главы ОПУ подтвердил, что сейчас стороны работают над созданием гуманитарных коридоров.

Напомним, 3 марта Украина и Россия провели второй раунд переговор. Однако советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что задуманных результатов достичь не получилось.

Ранее Владимир Зеленский объяснил мотивацию переговоров с агрессором.

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Война России против Украины