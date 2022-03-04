РФ поступово знижує вимоги. Вони вже припинили говорити про денацифікацію, - Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Росія на переговорах з Україною поступово знижує свої вимоги. За його словами, російська делегація вже не говорить про "денацифікацію" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олексія Арестовича в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Росіяни поступово знижують умови. Вчора був брифінг глави МЗС Росії Сергія Лаврова, якщо уважно послухати, то можна почути, що вони перестали говорити про денацифікацію. Вони навіть не говорили про нейтральний статус. Зараз головне - нерозміщення в Україні окремих видів наступального озброєння", - заявив він.

За словами Арестовича, таким чином Росія демонструє, що досягти політичних цілей військовим шляхом у них не виходить.

Також радник глави ОПУ підтвердив, що зараз сторони працюють над створенням гуманітарних коридорів.