В РФ посреди поля экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем, летевший в Крым

В России в Подмосковье посреди поля экстренно сел самолет с загоревшимся двигателем, который направлялся в Крым. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Указано, что российский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку утром, 15 августа, в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.

На борту лайнера находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Он следовал рейсом в оккупированный Россией Симферополь.

Фото: экстренная посадка самолета

При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

Сообщается, что в результате экипаж посадил судно на кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.

При посадке пострадали десять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие госпитализированы в Раменскую центральную больницу. У них зафиксированы ушибы и ссадины.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле в РФ самолет компании "Северный ветер" ночью не смог вылететь в Ереван из аэропорта Шереметьево (Москва) из-за задымления, в результате эвакуации пострадали 8 пассажиров.

Напомним, в мае в российском Шереметьево при пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.