У РФ посеред поля екстрено сів літак з палаючим двигуном, що летів до Криму

У Росії у Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з палаючим двигуном, який прямував до Криму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Зазначено, що російський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив аварійну посадку вранці, 15 серпня, у Підмосков'ї після вильоту з аеропорту Жуковського.

На борту лайнера знаходилися 234 людини, в тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом до окупованого Росією Сімферополь.

Фото: екстрена посадка літака

При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

Повідомляється, що в результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі недалеко від злітно-посадкової смуги аеропорту. Пасажирів евакуювали з салону по надувних трапах.

При посадці постраждали десять чоловік, в тому числі троє дітей. Всі постраждалі госпіталізовані в Раменському центральну лікарню. У них зафіксовані удари і садна.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні у РФ літак компанії "Північний вітер" вночі не зміг вилетіти до Єревану з аеропорту Шереметьєво (Москва) через задимлення, у результаті евакуації постраждали 8 пасажирів.

Нагадаємо, в травні в російському Шереметьєво під час пожежі літака Sukhoi Superjet 100 в результаті аварійної посадки загинула 41 людина із 78, які знаходилися на борту.