У РФ поскаржились на масштабну атаку дронів, ППО працювала в 11 регіонах

Як заявило російське відомство, з 21:00 (за московським часом) 3 квітня до 05:00 (за московським часом) 4 квітня їх засоби ППО перехопили та знищили 107 безпілотних літальних апаратів літакового типу

Де збивали дрони:

34 - над територією Курської області;

30 - над територією Орловської області;

18 - над територією Липецької області;

сім - над територією Калузької області;

чотири - над територією Ростовської області;

чотири - над акваторією Азовського моря;

три дрони - над територією Тамбовської області;

три дрони - над територією Московського регіону;

два дрони - над територією Брянської області;

один дрон - над територією Воронезької області;

один дрон - над територією Тульської області.

Цікаво і те, що мер Москви Сергій Собянін заявив про те, що один з невідомих дронів намагався атакувати російську столицю, однак його нібито було збито. Зі слів очевидців, звук вибуху було чути в Філімонковському районі, Вороновському і Первомайському поселеннях Нової Москви.

Атаки дронів на Москву

Нагадаємо, дрони атакували Москву і Московську область в ніч на 14 березня. За словами очевидців, тоді у російській столиці та кількох населених пунктах Підмосков'я прогриміли вибухи.