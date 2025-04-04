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В РФ пожаловались на масштабную атаку дронов, ПВО работала в 11 регионах

Иллюстративное фото: в РФ пожаловались на масштабную атаку дронов 4 апреля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Территорию Российской Федерации в ночь на четверг, 4 апреля, атаковали неизвестные беспилотники. Российская ПВО работала в одиннадцати регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское Минобороны.

Как заявило российское ведомство, с 21:00 (по московскому времени) 3 апреля до 05:00 (по московскому времени) 4 апреля их средства ПВО перехватили и уничтожили 107 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Где сбивали дроны:

  • 34 - над территорией Курской области;
  • 30 - над территорией Орловской области;
  • 18 - над территорией Липецкой области;
  • семь - над территорией Калужской области;
  • четыре - над территорией Ростовской области;
  • четыре - над акваторией Азовского моря;
  • три дрона - над территорией Тамбовской области;
  • три дрона - над территорией Московского региона;
  • два дрона - над территорией Брянской области;
  • один дрон - над территорией Воронежской области;
  • один дрон - над территорией Тульской области.

Интересно и то, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что один из неизвестных дронов пытался атаковать российскую столицу, однако он якобы был сбит. Со слов очевидцев, звук взрыва был слышен в Филимонковском районе, Вороновском и Первомайском поселениях Новой Москвы.

Атаки дронов на Москву

Напомним, дроны атаковали Москву и Московскую область в ночь на 14 марта. По словам очевидцев, тогда в российской столице и нескольких населенных пунктах Подмосковья прогремели взрывы.

Интересно и то, что 11 марта в России жаловались на самую большую атаку дронов с момента войны. В частности, под основным ударом была Москва и Подмосковье.

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