В РФ пожаловались на масштабную атаку дронов, ПВО работала в 11 регионах

Как заявило российское ведомство, с 21:00 (по московскому времени) 3 апреля до 05:00 (по московскому времени) 4 апреля их средства ПВО перехватили и уничтожили 107 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Где сбивали дроны:

34 - над территорией Курской области;

30 - над территорией Орловской области;

18 - над территорией Липецкой области;

семь - над территорией Калужской области;

четыре - над территорией Ростовской области;

четыре - над акваторией Азовского моря;

три дрона - над территорией Тамбовской области;

три дрона - над территорией Московского региона;

два дрона - над территорией Брянской области;

один дрон - над территорией Воронежской области;

один дрон - над территорией Тульской области.

Интересно и то, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что один из неизвестных дронов пытался атаковать российскую столицу, однако он якобы был сбит. Со слов очевидцев, звук взрыва был слышен в Филимонковском районе, Вороновском и Первомайском поселениях Новой Москвы.

Атаки дронов на Москву

Напомним, дроны атаковали Москву и Московскую область в ночь на 14 марта. По словам очевидцев, тогда в российской столице и нескольких населенных пунктах Подмосковья прогремели взрывы.