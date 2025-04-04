В РФ пожаловались на масштабную атаку дронов, ПВО работала в 11 регионах
Территорию Российской Федерации в ночь на четверг, 4 апреля, атаковали неизвестные беспилотники. Российская ПВО работала в одиннадцати регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское Минобороны.
Как заявило российское ведомство, с 21:00 (по московскому времени) 3 апреля до 05:00 (по московскому времени) 4 апреля их средства ПВО перехватили и уничтожили 107 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа
Где сбивали дроны:
- 34 - над территорией Курской области;
- 30 - над территорией Орловской области;
- 18 - над территорией Липецкой области;
- семь - над территорией Калужской области;
- четыре - над территорией Ростовской области;
- четыре - над акваторией Азовского моря;
- три дрона - над территорией Тамбовской области;
- три дрона - над территорией Московского региона;
- два дрона - над территорией Брянской области;
- один дрон - над территорией Воронежской области;
- один дрон - над территорией Тульской области.
Интересно и то, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что один из неизвестных дронов пытался атаковать российскую столицу, однако он якобы был сбит. Со слов очевидцев, звук взрыва был слышен в Филимонковском районе, Вороновском и Первомайском поселениях Новой Москвы.
Атаки дронов на Москву
Напомним, дроны атаковали Москву и Московскую область в ночь на 14 марта. По словам очевидцев, тогда в российской столице и нескольких населенных пунктах Подмосковья прогремели взрывы.
Интересно и то, что 11 марта в России жаловались на самую большую атаку дронов с момента войны. В частности, под основным ударом была Москва и Подмосковье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.