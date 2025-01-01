У російському Саранську закрили аеропорт через загрозу дронів, - росЗМІ

У аеропорту російського міста Саранськ ввечері середи, 1 січня, оголосили режим "килим". Причиною є нібито загроза дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT .

Додамо, що план "Килим" оголошують у випадку, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано порушення повітряного простору. Фактично, це означає режим закритого неба.

Також, як повідомляють у "Росавіації", тимчасові обмеження введено в аеропортах Калуги Пензи та Саратова.

Росіяни стверджують що причиною закриття аеропорту є нібито український дрон, який помітили в небі.

Як повідомляють російські ЗМІ, тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів введено в аеропорту Саранська (Мордовія).

Нагадаємо, 26 грудня у низці російських аеропортів вводили обмеження. Здебільшого закрили московські аеропорти.

Російські ЗМІ писали про повітряну загрозу. Також у мережі зазначали, що в аеропортах нібито ввели план "килим" через загрозу дронів.

А ввечері 11 грудня в аеропорту Сочі вводили план "килим". Причиною таких заходів була атака безпілотників на Краснодарський край.

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