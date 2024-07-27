РФ поскаржилась США на підготовку Україною "таємної операції". Київ просили цього не робити, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У липні новий міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов подзвонив главі Пентагону Ллойду Остіну. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Остін розмовляв телефоном з російським міністром оборони лише п'ять разів. Майже завжди розмови ініціював Пентагон.

Остін вперше зв'язався з новим міністром оборони Росії 25 червня. У США заявили, що намагаються тримати "лінії зв'язку відкритими".

За даними американських посадовців, 12 липня Бєлоусов сам ініціював дзвінок. Він заявив, що росіяни дізналися про "таємну операцію", яку нібито готує Україна за погодження американців. Видання зазначає, що Бєлоусов спитав Остіна, чи відомо Пентагону про змову і про те, що вона може призвести до загострення напруженості між Москвою і Вашингтоном.

NYT пише, що представники Пентагону були здивовані цим твердженням, а заява Бєлоусова була сприйнята серйозно.

"Але хоч би що Бєлоусов не розкрив, всі три посадовці сказали, що це було сприйнято досить серйозно, що американці зв’язалися з українцями і сказали, по суті, якщо ви думаєте про щось подібне, не робіть цього", - йдеться у матеріалі.

Як зазначається, залишається невідомим, чи була реальною підготовка до операції та якої форми вона могла набути. Представники Пентагону і Білого дому заявляють, що поки що нічого не сталося. Але вони відмовилися розкривати деталі розмови.