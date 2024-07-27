ua en ru
Сб, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ пожаловалась США на подготовку Украиной "тайной операции" Киев просили этого не делать, - NYT

Вашингтон, Суббота 27 июля 2024 10:43
UA EN RU
РФ пожаловалась США на подготовку Украиной "тайной операции" Киев просили этого не делать, - NYT Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пожаловалась США на якобы подготовку Украиной "тайной операции". Вашингтон попросил Киев не делать этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В июле новый министр обороны РФ Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Остин разговаривал по телефону с российским министром обороны всего пять раз. Почти всегда разговоры инициировал Пентагон.

Остин впервые связался с новым министром обороны России 25 июня. В США заявили, что пытаются держать "линии связи открытыми".

По данным американских чиновников, 12 июля Белоусов сам инициировал звонок. Он заявил, что россияне узнали о "тайной операции", которую якобы готовит Украина по согласованию американцев. Издание отмечает, что Белоусов спросил Остина, известно ли Пентагону о заговоре и о том, что он может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном.

NYT пишет, что представители Пентагона были удивлены этим утверждением, а заявление Белоусова было воспринято серьезно.

"Но что бы Белоусов ни раскрыл, все три чиновника сказали, что это было воспринято достаточно серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали, по сути, если вы думаете о чем-то подобном, не делайте этого", - говорится в материале.

Как отмечается, остается неизвестным, была ли реальной подготовка к операции и какую форму она могла приобрести. Представители Пентагона и Белого дома заявляют, что пока ничего не произошло. Но они отказались раскрывать детали разговора.

Что этому предшествовало

Напомним, 12 июля Пентагон сообщил, что Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым. В Минобороны США заявили, что разговор инициировала Россия.

Следует добавить, что Андрей Белоусов был назначен на должность министра обороны РФ в мае этого года. Он заменил Сергея Шойгу, которого российский диктатор назначил секретарем Совбеза РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Пенсии и тарифы в августе: каких изменений ждать украинцам
Пенсии и тарифы в августе: каких изменений ждать украинцам
DAILY
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им