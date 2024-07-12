ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Пентагоні заявили про розмову міністрів оборони США та Росії

П'ятниця 12 липня 2024 20:18
UA EN RU
У Пентагоні заявили про розмову міністрів оборони США та Росії Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Очільник Пентагону Ллойд Остін уранці в п'ятницю, 12 липня, провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, розмова Остіна та Бєлоусова була за підсумками саміту НАТО, який пройшов у Вашингтоні 9-11 липня.

"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", - сказала вона.

Сінгх уточнила, що цього разу дзвінок "ініціювала російська сторона".

Варто зауважити, що це вже друга розмова міністрів оборони США та Росії за останні декілька тижнів. Попередня відбулась 25 червня. А до того остання розмова між представниками оборонних відомств була у березні 2023 року.

Заміна міністра оборони РФ

У травні цього року російський диктатор Володимир Путін призначив першого віцепрем'єра Андрія Білоусова головою російського Міністерства оборони. А от Сергій Шойгу, який 10 років обіймав цю посаду, Путін призначив секретарем Ради безпеки РФ.

Детально про перестановки у Кремлі читайте у матеріалі РБК-Україна "Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США