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РФ посилює передові підрозділи на Куп'янському та Лиманському напрямках, - Нацгвардія

Ілюстративне фото: РФ посилює передові підрозділи на Куп'янському та Лиманському напрямках (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові доукомплектовують штурмові та танкові підрозділи на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконувача обов'язків директора департаменту планування застосування ГУ Нацполіції Миколу Уршаловича.

Він зазначив, що інженерно-саперні групи окупантів приховано облаштовують проходи у власних мінно-вибухових загородженнях.

За словами Уршаловича, за минулий тиждень загарбники здійснили 21 авіаційний удар і близько 800 обстрілів з важкого озброєння на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Ситуація на фронті

Останніми місяцями російські військові активізували наступ на лінії Лиман-Куп'янськ. Британська розвідка припускає, що на тлі успіху українських захисників на півдні загарбники можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман.

Українські військові повідомляли, що росіяни намагалися сформувати ударний кулак, але їм не вистачає техніки.

При цьому військові експерти зазначали, що ворожий наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку фактично зупинився. Ймовірно, окупанти були не готові до наступальних дій.

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НацгвардіяКупянск