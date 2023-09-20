Наступ росіян на лінії Лиман-Куп'янськ провалився: експерти пояснили причини

Наступ російських окупантів на лінії Лиман-Куп'янськ фактично зупинився, а плани загарбників провалилися. Росіяни, ймовірно, були не готові до наступальних дій.

Як зазначається, за місяць окупантам не вдалося захопити жодного населеного пункту на лінії від Лимана до Куп'янська, противник просувався максимум на 1-2 км, і то далеко не скрізь.

Начальник пресслужби Східного угруповання Ілля Євлаш підтвердив, що бої на Лимано-Куп'янському напрямку дещо вщухли. За його словами, однією з причин цього стало те, що ворог "добре отримав на горіхи" у районі Новоєгорівки Луганської області.

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Замість так званих "м'ясних штурмів" окупанти знову перейшли до артилерії, але з меншою інтенсивністю. Загарбники економлять снаряди та підтягують резерви.

Опитані РБК-Україна експерти погоджуються: плани великого наступу провалилися. За їх словами, Росія не змогла відтягнути з півдня українські сили, щоб змусити ЗСУ перейти у стратегічну оборону чи хоча б прорватися до східного берега річки Оскіл.

"Провал визнав навіть російський міністр оборони Сергій Шойгу, який заявив, що армія перебуває в активній обороні. Більше того, зараз ініціатива за нами. Саме наші війська змушують противника маневрувати так, як треба нам, а не так, як хочуть окупанти", - розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На думку експертів, російська армія була не готова до наступальних дій, тому їх кампанія видихнулася, так і не принісши вагомих результатів.

"А все чому? Тому що стягнуті на вісь групи військ "Центр" та "Захід" не достатньо укомплектовані і не мали можливостей для наступальних операцій по широкому фронту, особливо коли треба проривати українську оборону. Вони були не готові, і тому нічого не зможуть зробити", - пояснив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Що цьому передувало

Останніми місяцями російські окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

Раніше Сили оборони зазначали, що окупанти зосередилися у районі Новоєгорівки Луганської області, бо хочуть пробити так званий "коридор".

Також, за словами українських військових, загарбники намагалися сформувати ударний кулак, але їм не вистачає техніки.

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