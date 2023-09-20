ua en ru
Ср, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наступ росіян на лінії Лиман-Куп'янськ провалився: експерти пояснили причини

Куп'янськ, Середа 20 вересня 2023 10:07
UA EN RU
Наступ росіян на лінії Лиман-Куп'янськ провалився: експерти пояснили причини Фото: експерти пояснили, чому наступ росіян на лінії Лиман-Куп'янськ провалився (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Юрченко
Експерт: Олександр Мусієнко, Олександр Коваленко

Наступ російських окупантів на лінії Лиман-Куп'янськ фактично зупинився, а плани загарбників провалилися. Росіяни, ймовірно, були не готові до наступальних дій.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Бахмут дедалі ближче. Як ЗСУ б'ють росіян на суші та на морі: огляд фронту".

Як зазначається, за місяць окупантам не вдалося захопити жодного населеного пункту на лінії від Лимана до Куп'янська, противник просувався максимум на 1-2 км, і то далеко не скрізь.

Начальник пресслужби Східного угруповання Ілля Євлаш підтвердив, що бої на Лимано-Куп'янському напрямку дещо вщухли. За його словами, однією з причин цього стало те, що ворог "добре отримав на горіхи" у районі Новоєгорівки Луганської області.

Наступ росіян на лінії Лиман-Куп'янськ провалився: експерти пояснили причини

скриншот deepstatemap.live

Замість так званих "м'ясних штурмів" окупанти знову перейшли до артилерії, але з меншою інтенсивністю. Загарбники економлять снаряди та підтягують резерви.

Опитані РБК-Україна експерти погоджуються: плани великого наступу провалилися. За їх словами, Росія не змогла відтягнути з півдня українські сили, щоб змусити ЗСУ перейти у стратегічну оборону чи хоча б прорватися до східного берега річки Оскіл.

"Провал визнав навіть російський міністр оборони Сергій Шойгу, який заявив, що армія перебуває в активній обороні. Більше того, зараз ініціатива за нами. Саме наші війська змушують противника маневрувати так, як треба нам, а не так, як хочуть окупанти", - розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На думку експертів, російська армія була не готова до наступальних дій, тому їх кампанія видихнулася, так і не принісши вагомих результатів.

"А все чому? Тому що стягнуті на вісь групи військ "Центр" та "Захід" не достатньо укомплектовані і не мали можливостей для наступальних операцій по широкому фронту, особливо коли треба проривати українську оборону. Вони були не готові, і тому нічого не зможуть зробити", - пояснив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Що цьому передувало

Останніми місяцями російські окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

Раніше Сили оборони зазначали, що окупанти зосередилися у районі Новоєгорівки Луганської області, бо хочуть пробити так званий "коридор".

Також, за словами українських військових, загарбники намагалися сформувати ударний кулак, але їм не вистачає техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація окупанти Війна в Україні Війна Росії проти України Купянск
NEWS
Нічна атака "шахедами": ППО знищила 17 цілей
Нічна атака "шахедами": ППО знищила 17 цілей
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни