РФ посилює наступ на Гуляйполе: Сили оборони повідомили про 65 боєзіткнень за добу

Впродовж минулої доби на Гуляйпільському напрямку відбулось 65 бойових зіткнень. Росіянам не вдається закріпитись у місті, проте бої точаться за кожну вулицю та будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в телеефірі.

"Ситуація на Гуляйполі доволі непроста. І за минулу добу в нас було зафіксовано сумний рекорд - 65 бойових зіткнень на цьому напрямку. Вже сьогодні на 18:00 ми зафіксували майже чотири десятки бойових зіткнень, із них більше десятка на даний момент триває", - зазначив він.

За його словами, Гуляйполе зараз є сірою зоною, і попри те, що росіянам не вдається закріпитися в місті, бої точаться "за кожен будинок, вулицю, квартал". Волошин зауважив, що на північних околицях міста минулої доби відбулося більше ніж 20 боєзіткнень.

Він додав, що окупанти намагаються обійти Гуляйполе з півдня, зокрема, штурмують розташоване на південному сході Залізничне.

Два угрупування ворога "стерто майже під нуль"

Речник Сил оборони півдня сказав, що, згідно з даними розвідки, РФ змінила вже два угруповання сил і засобів, які намагалися окупувати Гуляйполе.

"Тобто ми вже стерли два ворожих угруповання майже під нуль. За даними розвідки, на південних напрямках за останній місяць ми знищили понад 10 000 окупантів. З них близько 70% - саме біля Гуляйполя. Тобто там доволі запеклі бої, і ситуація дійсно непроста", - зазначив він.

Волошин повідомив, що окупанти відновлюють і поповнюють підрозділи, які втрачають особовий склад на Гуляйпільському напрямку. Він додав, що ворожі штурмові підрозділи було посилено артилерією і додатковими боєприпасами.